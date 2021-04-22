На президентский туристический проект потратят триллион рублей

В последней версии паспорта президентского проекта по туризму от 19 апреля указано, что на его реализацию из бюджета планируется направить 293 миллиарда рублей. В предыдущем варианте документа, представленном в сентябре, потребность на выполнение необходимых мероприятий оценивалась в 629 миллиардов.

Осенняя версия была рассчитана до 2030 года, уточнила газета «Известия». Текущая — до 2024-го. До конца десятилетия продлятся лишь некоторые федеральные инициативы. В Ростуризме надеются на частное финансирование. Предполагается, что из внебюджетных источников поступят 685 миллиардов рублей.

Президентский проект преследует три цели. Планируется увеличить до 140 миллионов число внутренних поездок, создать 4,6 миллиона рабочих мест в отрасли и нарастить объем экспорта туристических услуг до 22,2 миллиарда долларов.

На развитие инфраструктуры будет потрачено 86% президентского проекта (841 миллиард рублей с учетом частных вложений).

В ходе обращения к Федеральному собранию президент России Владимир Путин для привлечения туристов предложил выделить средства из фонда нацблагосостояния на строительство опорных магистралей. Для бизнесменов, которые хотят реконструировать гостиницы, глава государств посоветовал запустить программу льготных кредитов со ставкой 3,5% сроком на 15 лет.