Путин рассказал, как сделать Россию привлекательной для туристов

Средства из национального фонда выделят на меры по улучшению качества жизни россиян. На эти деньги построят современную магистраль Москва — Казань, а также средства пойдут на развитие туризма.

«Направим федеральные ресурсы на решение наиболее острых системных задач для улучшения качества жизни людей. Выделим средства из фонда национального благосостояния на опорные магистрали. Нужно финансировать идущее строительство магистрали Москва — Казань и продлить ее до Екатеринбурга», — сообщил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

Строительство планируется завершить за три года.

Для бизнесменов, которые собираются строить и реконструировать гостиницы, запустят программу льготных кредитов на 15 лет со ставкой 3,5%. Это поможет расширить маршруты Золотого кольца, поспособствует развитию малых туристических городов, таких как Муром. По словам Путина, это поможет в будущем из России сделать туристическую страну. Чтобы упростить въезд путешественников в Россию, президент предложил ввести электронную визу, которую можно оформить за четыре дня.

«Россия — радушная страна, открытая для настоящих друзей. Как только позволит эпидемиологическая ситуация, мы снимем действующие ограничения, и к нам поедут туристы со всех концов света», — отметил Владимир Путин.