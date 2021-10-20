Авиакомпания S7 с 15 ноября возобновляет рейсы из Владивостока на Пхукет

Авиакомпания S7 Airlines с 15 ноября возобновляет рейсы из Владивостока на остров Пхукет в Таиланде. Об этом сообщили в Международном аэропорту Владивостока.

«В зимнем расписании аэропорта Владивосток возобновится прямой рейс по маршруту Владивосток — Пхукет. С 15 ноября 2021 года авиакомпания S7 Airlines будет выполнять рейсы на Пхукет один раз в неделю по понедельникам на воздушных судах Airbus A320 neo», — говорится в сообщении, которое привело «РИА Новости».

Пхукет — самый большой остров Таиланда, его туристическая и «пляжная» столица. Ранее власти страны разрешили посещать курортные острова туристам, которые поставили российскую вакцину «Спутник V», без обязательного прохождения двухнедельного карантина.

До этого в стране одобрили включение вакцины в список препаратов, после вакцинации которыми можно посещать Таиланд.

Увеличилось и количество рейсов из России в Египет. С 21 сентября выросло количество регулярных вылетов Москва — Хургада и Москва — Шарм-эль-Шейх: с 15 до 25 в неделю по каждому из маршрутов.