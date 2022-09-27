МВД Грузии опровергло планы закрыть границу с Россией | 360°

Все новости

Общество

27 сентября 2022, 16:55

«Консервы, вторые блюда и сладкое». Какие продукты включили в сухпаек для мобилизованных

Мир

27 сентября 2022, 16:47

Названы предварительные данные по результатам референдумов по вхождению в состав России

Реклама

Подмосковье

27 сентября 2022, 16:38

Еще 38 участков отдадут предпринимателям Подмосковья по программе «Земля за рубль»

Эксклюзив

27 сентября 2022, 16:35

Россия отказалась от «Оскара». Гендерно-расовая повестка в кино не вызывает интереса

Подмосковье

27 сентября 2022, 16:33

Подмосковные аграрии заготовили около 100 тысяч тонн сена для животных на зиму

Эксклюзив

27 сентября 2022, 16:29

«Чтобы наши земляки перестали погибать». Жительницы Донбасса объяснили, почему им важен референдум

Культура

27 сентября 2022, 16:25

Исполнительный продюсер «Дома Дракона» покинет свой пост

Мир

27 сентября 2022, 16:22

Попытки Киева сорвать референдум в ДНР назвали провалом

Мир

27 сентября 2022, 16:10

Франция организует подготовку боевиков ВСУ в Польше

Путешествия

27 сентября 2022, 14:21

МВД Грузии опровергло планы закрыть границу с Россией

Глава МВД Грузии Гомелаури не нашел причин для закрытия границы с Россией

Читать 360tv в

Россияне и раньше приезжали в Грузию, оснований для закрытия границы с Россией нет. Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури опроверг слухи об огромных очередях и ограничении на въезд, сообщило РИА «Новости».

«Российские граждане всегда приезжали в Грузию. Они будут приезжать и сейчас. Почему нужно ограничивать их въезд прямо сейчас?» — задался он вопросом.

Реклама

Местные Telegram-каналы сообщили о приезде 250 тысяч россиян за последнее время, однако Вахтанг Гомелаури опроверг эту информацию. Он заявил, что на прошлой неделе приезжали по пять–шесть тысяч человек, сейчас — до 10 тысяч. Страна приняла примерно на 40–45% больше гостей.

Реклама

Больше всего желающих пересечь границу — на сухопутном участке Казбеги — Верхний Ларс. Власти увеличили число пограничников, усилили работу на контрольно-пропускных пунктах и приняли другие меры.

Ранее появилась информация о закрытии границы для россиян призывного возраста, однако правительство Грузии ее не подтвердило.

Грузия

Туризм

Россия

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама