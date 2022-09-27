МВД Грузии опровергло планы закрыть границу с Россией | 360°

Путешествия 27 сентября 2022, 14:21 Поделиться Telegram

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Viber МВД Грузии опровергло планы закрыть границу с Россией Глава МВД Грузии Гомелаури не нашел причин для закрытия границы с Россией РИА «Новости»

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Россияне и раньше приезжали в Грузию, оснований для закрытия границы с Россией нет. Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури опроверг слухи об огромных очередях и ограничении на въезд, сообщило РИА «Новости».

«Российские граждане всегда приезжали в Грузию. Они будут приезжать и сейчас. Почему нужно ограничивать их въезд прямо сейчас?» — задался он вопросом.

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Местные Telegram-каналы сообщили о приезде 250 тысяч россиян за последнее время, однако Вахтанг Гомелаури опроверг эту информацию. Он заявил, что на прошлой неделе приезжали по пять–шесть тысяч человек, сейчас — до 10 тысяч. Страна приняла примерно на 40–45% больше гостей.

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Больше всего желающих пересечь границу — на сухопутном участке Казбеги — Верхний Ларс. Власти увеличили число пограничников, усилили работу на контрольно-пропускных пунктах и приняли другие меры.

Ранее появилась информация о закрытии границы для россиян призывного возраста, однако правительство Грузии ее не подтвердило.

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