Правительство Грузии не подтвердило информацию о закрытии границ для мужчин из России | 360°

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Правительство Грузии не подтвердило информацию о закрытии границ для мужчин из России

Официальные источники Грузии не подтвердили информацию о закрытии границ с понедельника

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Никаких официальных подтверждений о том, что Грузия с понедельника может закрыть границу с Россией, нет. Об этом написал грузинский информационный центр Джавахети.

Слухи о том, что граница может быть закрыта с понедельника, начали распространяться после интервью депутата Ноны Мамулашвили. Она заявила, что неофициально получила информацию о том, что власти закроют въезд из России для лиц призывного возраста.

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«Речь идет о сохранении национальной безопасности Грузии», — заметила она.

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В пресс-службе грузинского правительства отказались комментировать слова депутата. Представители властей отметили, что не могут ничего добавить к прошлым заявлениям. Члены правящей партии Грузии ранее утверждали, что введение визового режима и введение каких-либо ограничений для граждан России исключено.

В российском Минфине заявили, что пункт пропуска на границе с нашей страной работает в обычном круглосуточном режиме.

Авторы:

Грузия

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