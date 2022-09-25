Правительство Грузии не подтвердило информацию о закрытии границ для мужчин из России | 360°

Мир 25 сентября 2022, 20:59 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Правительство Грузии не подтвердило информацию о закрытии границ для мужчин из России Официальные источники Грузии не подтвердили информацию о закрытии границ с понедельника РИА "Новости"

Читать 360tv в

Никаких официальных подтверждений о том, что Грузия с понедельника может закрыть границу с Россией, нет. Об этом написал грузинский информационный центр Джавахети.

Слухи о том, что граница может быть закрыта с понедельника, начали распространяться после интервью депутата Ноны Мамулашвили. Она заявила, что неофициально получила информацию о том, что власти закроют въезд из России для лиц призывного возраста.

Реклама

«Речь идет о сохранении национальной безопасности Грузии», — заметила она.

Реклама

В пресс-службе грузинского правительства отказались комментировать слова депутата. Представители властей отметили, что не могут ничего добавить к прошлым заявлениям. Члены правящей партии Грузии ранее утверждали, что введение визового режима и введение каких-либо ограничений для граждан России исключено.

В российском Минфине заявили, что пункт пропуска на границе с нашей страной работает в обычном круглосуточном режиме.

Авторы:

0 0 0 0 0 0