Мужчины и женщины путешествуют по-разному. Эксперты назвали ключевые отличия

На долю мужчин в 2019 году пришлось 54% купленных авиабилетов. Они чаще, чем женщины летают по России (67%). Авиабилеты на заграничные рейсы купили 33% представителей сильного пола. Женщины (63%) летают по родной стране меньше, и чаще (37%) выбирают другие государства.

Результаты исследования, проведенного сервисом путешествий Biletix опубликовало РИА «Новости». Эксперты сообщили, что самым активным возрастом для путешествий представителей обоих полов являются 30-35 лет. На эту возрастную группу пришлось 17% бронирований.

Выяснилось, что женщины заказывают билеты за 23 дня до вылета, а мужчины — за 16 дней. Дамы обычно путешествуют девять дней, мужчины в среднем восемь дней.

В тройку городов-лидеров России у представителей обоих полов вошли Сочи, Крым и Санкт-Петербург. На зарубежных маршрутах — Ереван, Стамбул и Тиват.

Мужчины в среднем тратят на перелет-туда-обратно эконом-классом 13 304 рубля. Это на 3% меньше среднего «женского чека» в 13663 рубля. Но в бизнес-классе мужчины летают на 2% чаще, чем женщины — 100 129 рублей против 98 358.

В этом году 26% участвовавших в опросе мужчин намерены потратить на поездки каждого члена семьи 50-70 тысяч рублей. Женщины (31%) — 30-50 тысяч. В опросе интернет-сервиса путешествий приняли участие 1602 человека.

О своем намерении откладывать четвертую часть зарплаты на путешествия РИА «Новости» сообщила почти треть респондентов. Каждый пятый из участников опроса сообщил, что откладывает на поездки десятую часть жалованья.