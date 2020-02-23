Россияне рассказали о тратах на путешествия

Треть респондентов заявила, что каждый месяц откладывают по 25% от своей зарплаты, чтобы поехать по России или в другие страны. 28% респондентов признались, что для комфортного путешествия им требуется достаточно крупная сумма денег, поэтому они откладывают сразу половину всего месячного заработка.

При этом они подчеркнули, что во время отпусков не экономят, а тратят все накопленные сбережения. Каждый пятый опрошенный формирует свой бюджет на путешествия всего из 10% от заработка.

Остальные участники опроса признались, что живут с родителями и им не нужно платить за аренду квартиры или еду, так что все заработанные деньги они тратят на путешествия. Еще часть респондентов, в основном это оказались женщины, заявила, что они живут на заработок своего партнера, а свою зарплату тратят на отпуск.