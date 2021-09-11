Мужчина ранил пятерых прохожих ножом в Италии. Среди пострадавших ребенок

Мужчину задержали в одном из небольших итальянских городов после того, как он нанес ножевые ранения пятерым местным жителям. Такое сообщение распространило в субботу агентство ANSA.

По данным агентства, задержанный может быть родом из Сомали. На остановке автобуса у него попросили проездной билет. Но подозреваемый схватил нож и стал резать обоих кондукторов.

Потом он попробовал убежать от правоохранителей. За это время мужчина успел ранить еще троих человек, в том числе женщину с пятилетним ребенком.

Сейчас мужчину поместили под стражу. Итальянская прокуратура начала расследование. На данный момент следователи не исключают многих версий преступления, в том числе и экстремистских мотивов.

Хирурги в Подмосковье смогли спасти девушку, которую доставили в больницу с 13 ножевыми ранениями. Причем, повреждения были очень опасными — они располагались на животе и шее, очень близко к жизненно важным органам. В итоге несколько дней пациентка провела в реанимации и медикам удалось стабилизировать ее состояние. Женщину отпустили домой.