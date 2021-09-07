Подмосковные хирурги спасли пациентку с 13 ножевыми ранениями

Хирурги Раменской больницы спасли жизнь женщине с 13 ножевыми ранениями. Пациентка поступила с повреждениями живота и шеи. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

В больницу Раменского поступила 40-летняя пациентка в крайне тяжелом с 13 ножевыми ранениями в область живота и шеи. Ее сразу же доставили в операционную.

«В ходе операции были выявлены множественные повреждения печени и магистральных сосудов, тонкого кишечника и желудка. К счастью, сонная артерия задета не была. Нам удалось реконструировать венозные соединения печени, таким образом, восстановив целостность органа в полном объеме, не прибегая к резекции поврежденного участка», — пояснил заместитель главного врача по хирургической помощи, к. м. н. Дмитрий Зинатулин.

Два дня после операции пациентка провела в отделении реанимации. В это время медики продолжали бороться за ее жизнь и стабилизировать состояние. Еще через пять дней у женщины восстановился кровоток печени. После всех исследований пациентку выписали из больницы в удовлетворительном состоянии.