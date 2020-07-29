Минкомсвязь обнародовало расписание вывозных рейсов августа

29 июля рейсы Ларнак — Москва и Ереван — Новосибирск.

30 июля рейсы Душанбе — Москва, Тегеран — Москва, Рим — Москва, Кишинев — Москва, Ереван — Минеральные Воды, Ош — Москва.

31 июля рейсы Аликанте — Москва, Дубай — Москва.

1 августа рейсы Ницца — Москва, Ош — Новосибирск, Сеул — Владивосток, Ереван — Москва,

2 августа рейсы Токио — Владивосток, Ереван — Москва, Ларнака — Москва.

3 августа рейсы Гоа — Москва, Бангкок — Москва, Майами — Москва.

4 августа рейс Пхукет — Москва.

8 августа рейс Ереван — Москва.

10 августа рейс Лос-Анджелес — Москва.

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Россия возобновит международное авиасообщение 1 августа с Турцией, Танзанией и Великобританией.