29 июля 2020, 05:15
Минкомсвязь обнародовало расписание вывозных рейсов августа
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в своем Telegram-канале опубликовало расписание запланированных вывозных авиарейсов в Россию до 10 августа.
29 июля рейсы Ларнак — Москва и Ереван — Новосибирск.
30 июля рейсы Душанбе — Москва, Тегеран — Москва, Рим — Москва, Кишинев — Москва, Ереван — Минеральные Воды, Ош — Москва.
31 июля рейсы Аликанте — Москва, Дубай — Москва.
1 августа рейсы Ницца — Москва, Ош — Новосибирск, Сеул — Владивосток, Ереван — Москва,
2 августа рейсы Токио — Владивосток, Ереван — Москва, Ларнака — Москва.
3 августа рейсы Гоа — Москва, Бангкок — Москва, Майами — Москва.
4 августа рейс Пхукет — Москва.
8 августа рейс Ереван — Москва.
10 августа рейс Лос-Анджелес — Москва.
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Россия возобновит международное авиасообщение 1 августа с Турцией, Танзанией и Великобританией.