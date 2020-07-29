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    29 июля 2020, 05:15

    Минкомсвязь обнародовало расписание вывозных рейсов августа

    Анастасия Кукова

    Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в своем Telegram-канале опубликовало расписание запланированных вывозных авиарейсов в Россию до 10 августа.
    Минкомсвязь обнародовало расписание вывозных рейсов августа

    29 июля рейсы Ларнак — Москва и Ереван — Новосибирск.

    30 июля рейсы Душанбе — Москва, Тегеран — Москва, Рим — Москва, Кишинев — Москва, Ереван — Минеральные Воды, Ош — Москва.

    31 июля рейсы Аликанте — Москва, Дубай — Москва.

    1 августа рейсы Ницца — Москва, Ош — Новосибирск, Сеул — Владивосток, Ереван — Москва,

    2 августа рейсы Токио — Владивосток, Ереван — Москва, Ларнака — Москва.

    3 августа рейсы Гоа — Москва, Бангкок — Москва, Майами — Москва.

    4 августа рейс Пхукет — Москва.

    8 августа рейс Ереван — Москва.

    10 августа рейс Лос-Анджелес — Москва.

    Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Россия возобновит международное авиасообщение 1 августа с Турцией, Танзанией и Великобританией.

    Новости SMI.FM