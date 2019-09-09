МИД предупредил россиян об отмене 1,5 тысячи рейсов British Airways из-за забастовки пилотов

Ситуационно-кризисный центр МИД России (ДСКЦ) предупредил российских граждан об отмене более 1,5 тысячи рейсов британской авиакомпании British Airways. Информация об этом была опубликована в Twitter ДСКЦ.

Отмена такого большого количества рейсов произошла в связи с забастовкой пилотов. Как известно, акция пройдет 9–10 сентября

Кроме того, сообщается, что пилоты British Airways намерены также провести забастовки в конце сентября. Как ожидается, что еще одна акция состоится 27 сентября.

British Airways — это крупнейшая авиакомпания и национальный авиаперевозчик Великобритании, компания также является одной из крупнейших в Европе.

В августе стало известно, что пилоты Бельгии, Германии, Испании, Швеции и Ирландии начали суточную забастовку против условий работы лоукостера Ryanair. Около 50 тысяч пассажиров из-за этого не смогли улететь. Главным требованием профсоюза стало увеличение заработной платы. Еще одним условием стал отказ от законов Ирландии, которые распространяются на пилотов, работающих в других странах.