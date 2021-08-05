МИД напомнил о важности страховки во время отпуска за границей

Россияне, которые собираются ехать отдыхать за границу, обязательно должны оформлять страховку, которая включает помощь при заболевании ковидом. Об этом предупредил директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

По его словам, заболеть могут и те, кто вакцинировался, и те, кто уже перенес ковид, сообщило РИА «Новости».

«В нынешние ковидные времена рекомендации для всех зарубежных поездок общие: внимательно следить за актуальными правилами въезда в ту или иную страну, по возможности оформлять страховку», — сказал дипломат.

По данным Ассоциации российских туроператоров, в этом году выездной туризм чувствует себя гораздо бодрее, чем в 2020 году. Рост составил 10-15%. По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, этот прирост мог бы быть еще выше, если бы весной и в начале лета Турцию не закрывали для россиян. Сыграло негативную роль и ограничение в перевозке — фактически чартеры могут летать только в Турцию и Албанию.

Тем не менее российские туристы едут отдыхать за границу. Их не останавливают ни природные пожары, ни пандемия. Выбор в пользу заграничного отпуска многие делают и из-за беспрецедентных ограничений на курортах Краснодарского края. На Кубани на фоне этого в самый разгар сезона некоторые отели вынуждены просто закрываться.