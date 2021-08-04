«Отели закрываются в разгар сезона»: в АТОР рассказали о плачевном состоянии курортов Кубани

Коронавирусные ограничения, которые ввели власти Краснодарского края, ударили по туристической отрасли так, что некоторым отелям даже пришлось закрыться в разгар сезона. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

По ее словам, в этом году курорты Кубани преподносили туристам в основном неприятные сюрпризы. В первую очередь из-за строгих правил для въезда отдыхающих. Тут они переплюнули своих зарубежных конкурентов. Поэтому не было ничего удивительного в том, что объемы продаж туров в этот регион в августе–сентябре упали в пять и более раз, отметила Ломидзе.

«Некоторые отели в августе в крае вообще закрываются и переселяют туристов на другие объекты», — подчеркнула она.

Отели пытаются как-то спасать себя и привлекать новых туристов. Дошло до того, что цены на отдых там упали на 10-20%, но пока этот никак им не помогло.

Большим минусом стала обязательная вакцинация для отдыхающих на краснодарских курортах туристов.

«Приехать на отдых и первым делом бежать не на море, а искать пункт вакцинации? Как вы понимаете, таких фанатиков мало», — объяснила Ломидзе.

В АТОР считают, что для восстановления нормального турпотока в Краснодарский край нужно дать туристам возможность приезжать на отдых с ПЦР-тестами.