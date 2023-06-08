Путешествия 08 июня 2023, 01:25 Курорты Греции соскучились по туристам из России Tez Tour: Греция нашла замену российским туристам, но соскучилась по ним Unsplash

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Греческие курорты соскучились по российским туристам и ждут их на местных пляжах. Об этом РИА «Новости» сообщил управляющий директор туроператора Tez Tour Греция Димитрис Харитидис.

«Несмотря на то, что отельеры компенсировали отсутствие россиян, местные сильно почувствовали их отсутствие», — сказал он.

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По словам Харитидиса, во время поездок в Грецию российские туристы проявляли интерес с истории страны, посещали экскурсии, отдыхали в тавернах и занимались шопингом. Также директор Tez Tour отметил, что туристический бизнес Греции смог компенсировать отсутствие российских туристов наплывом отдыхающих из Румынии, Казахстана, стран Балтии и с Балкан.

Жители России стали активно отказываться от полетов в Грузию после открытия прямого авиасообщения между двумя странами. Главным препятствием для поездок в Грузию россияне назвали высокие цены на авиабилеты из Москвы в Тбилиси. Прямое авиасообщение между Грузией и Россией возобновили в мае по инициативе президента Владимира Путина.