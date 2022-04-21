Курортный сезон в Анапе откроют на месяц раньше

В Анапе повторят прошлогодний опыт и откроют курортный сезон на месяц раньше. Регион готов принимать отдыхающих с 1 мая. Погоду на праздниках обещают теплую.

На майские праздники в Анапу планируют приехать свыше 80 тысяч туристов, сообщили в пресс-службе города-курорта.

«В этом году, как и в прошлом, мы открываем сезон на месяц раньше. <…> В это время будут работать 245 объектов размещения со средней загрузкой около 90%», — уточнили в мэрии.

В период праздничных выходных для гостей и жителей курорта организуют различные досуговые мероприятия. Погодные условия этому благоприятствуют.

С начала 2022-го в Анапе уже побывали около 160 тысяч человек — на 8% больше, чем в прошлом году.

В России до 25 апреля действует ограничение полетов на юг и в центральную часть страны. Аэропорт города-курорта пока не принимает пассажиров, как и еще 10 воздушных гаваней РФ.