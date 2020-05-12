Кубань частично откроют для туристов с 1 июня

С 1 июня в Краснодарском крае хотят возобновить прием туристов, который временно прекратили из-за пандемии коронавируса. Поехать можно будет только в санатории с медицинской лицензией.

Сроки возобновления работы предприятий санаторно-курортного комплекса озвучил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, которого процитировал ТАСС.

«С 1 июня <…> предприятия, имеющие медицинскую лицензию, могут начать работу в строгом соответствии с регламентом, утвержденным Роспотребнадзором нашего края», — подчеркнул глава региона.

За въездом отдыхающих на Кубань будут следить. Нахождения неорганизованных туристов в регионе не допустят.

«Основанием для проезда в санаторий будет санаторно-курортная путевка», — пояснил Кондратьев. Он добавил, что отвечать за нахождение гостя на территории санатория будет само лечебное учреждение.

Кроме того, в регионе решили временно не взимать курортный сбор — до 1 января 2021 года.

Курорты Краснодарского края прекратили работу с 28 марта. Власти региона решили временно закрыть их из-за ситуации с коронавирусом. Туристов по-прежнему не принимают гостиницы и отели.

Сейчас на Кубани более двух тысяч подтвержденных случаев COVID-19. По всей России их 232 243. Введенные на фоне пандемии ограничения в регионах готовы снимать при нескольких условиях.