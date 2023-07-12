Путешествия 12 июля 2023, 14:21 Круглогодичные курорты появятся в России на побережьях 5 морей Вице-премьер Чернышенко: круглогодичные курорты создадут в России на побережьях 5 морей РИА «Новости»

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Крупные круглогодичные курорты организуют в России на побережьях Балтийского, Азовского, Черного, Каспийского и Японского морей к 2030 году. Об этом сказали в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, сообщило РИА «Новости».

Создать в России федеральные круглогодичные морские курорты, рассчитанные не менее чем на 10 миллионов туристов, поручил президент РФ Владимир Путин. Чернышенко обсудил этот вопрос на заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма.

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«В ходе совещания также обсудили развитие морских курортов — „Горская“ в Санкт-Петербурге и „Приморск“ в Запорожской области», — указали в аппарате вице-премьера.

В Запорожье планируют создать бальнеологический комплекс с гостиницами, кемпингами и ландшафтным парком на берегу Азовского моря, сообщил RT. Для реализации проекта собираются привлечь 31 миллиард рублей частных инвестиций.

Чернышенко назвал ключевым показателем нацпроекта количество внутренних поездок. Зампредседателя правительства отметил, что их число должно составить не менее 140 миллионов к 2030 году.

Новые морские курорты должны обеспечить 10 миллионов внутренних поездок, уточнил вице-премьер. В планах создание не менее 44 тысяч новых гостиничных номеров, добавил Чернышенко.

«Развитие федеральных курортов предполагает также комплексный подход к обеспечивающей инфраструктуре», — привели слова зампредседателя правительства в его аппарате.

Ранее представители туриндустрии дали советы путешественникам, желающим отдохнуть в Крыму. Курорты полуострова назвали безопасными и подходящими для семейного, одиночного или активного отдыха.