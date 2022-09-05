Власть 05 сентября 2022, 07:47 (обновлено: 05 сентября 2022, 09:49) Поделиться Telegram

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Viber Путин сообщил о росте числа тигров в мире на 40% за 12 лет Путин: с 2010 года число тигров в мире выросло на 40% РИА «Новости»

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Численность тигров в мире выросла на 40% с 2010 года, сообщил президент России Владимир Путин на втором Международном форуме по сохранению тигра. Он подчеркнул, что за 12 лет, прошедшие с первого в истории «тигриного» саммита в Петербурге, в ряде стран эти хищники все же исчезли, а еще в некоторых государствах их жизнь остается под угрозой.

«В этой связи особую значимость приобретает задача укрепления международного сотрудничества, обмен опытом с теми, кто в деле сохранения тигра добился успеха. С удовольствием отмечу достижения коллег из Индии, Непала, Бутана, Китая, где популяции большой дикой кошки уверенно растут», — рассказал Путин.

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Он напомнил, что России «тоже есть чем гордиться»: 12 лет назад в дальневосточной тайге проживало не более 390 взрослых амурских тигров, сейчас вместе с котятами их порядка 750. За счет тигрят, поправивших здоровье и обученных к жизни в дикой природе, восстанавливается популяция в Еврейской автономной области и в Амурском крае, где тигр обитал исторически, но со временем исчез.

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По словам президента, все это — результат системных мер, реализованных на государственном уровне, но прежде всего «зримое воплощение слаженной, упорной работы российских ученых, энтузиастов и природоохранных организаций».

Путин сообщил, что во многом благодаря активной деятельности центра «Амурский тигр» в ареале редкого хищника создали крупные особо охраняемые природные территории. Профильные специалисты и службы получили все необходимое оборудование, самую современную технику. Ужесточилась ответственность за браконьерство и незаконный бизнес на тиграх, появилась система реабилитации и реинтродукции этих животных.

«Отрадно, что наш опыт востребован в программе казахстанских партнеров, которые занялись возвращением тигра в Центральную Азию. Российские специалисты разделяют уверенность коллег, что первые тигры могут там появиться уже в 2025 году», — добавил глава Российской Федерации.

Он напомнил, что сейчас под заповедной охраной находится лишь пятая часть мирового ареала тигра, но хотелось бы, чтобы все подвиды тигриной семьи «имели такие условия, как наш амурский красавец».

«Для обеспечения его стабильного будущего нам осталось решить всего несколько конкретных, предметных задач, в том числе организовать в ряде тигриных заповедников дополнительные охранные зоны», — отметил президент.

Это обязательно будет сделано, заключил он.

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