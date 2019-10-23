Китай предложил россиянам замену турецкому all inclusive

Китайские отели разработали систему отдыха, направленную на привлечение российских туристов. На курорте Хайнань решено внедрить систему all inclusive («все включено»). Сервис ранее завоевал популярность у российских отдыхающих в Турции. Предприимчивые китайцы решили перенять опыт турецких конкурентов.

«Специально для этого мы пригласили специалистов из Турции, а также сами ездили в Турцию для того, чтобы досконально изучить все тонкости этой системы», — рассказал президент совета директоров международного туристического сервиса города Санья Ван Дон Чин. Его слова привел сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Сейчас каждый третий турист на Хайнане — россиянин. Систему «все включено», понятную россиянам, сначала начнут внедрять в отелях с четырьмя и пятью звездами. Обкатав начинание на состоятельных отдыхающих, нововведение запустят и в отелях с тремя звездами. При этом подорожания туров не будет: отдых на двоих на шесть дней как стоил в районе 50 тысяч рублей, так и будет стоить.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров между тем заявил, что популярность системы all inclusive у россиян связана с тем, что они недоедали дома. По его мнению, уехав из страны, где ранее был сплошной дефицит продуктов, российский турист жадно набрасывался на еду на курорте. «Все включено» напоминает привычную советскую столовую, а ресторанов в СССР было мало — вот и не развили наши предки ресторанную культуру, уверен Бухаров.