Популярность системы all inclusive связали с дефицитом продуктов в России

Система all inclusive («все включено») пользуется популярностью среди россиян, в том числе, из-за того, что в истории страны были случаи дефицита продуктов. Второй причиной назвали незнание иностранного языка.

«ХХ век прошел для нашего народа в войнах, начиная с русско-японской войны, и закончился перестройкой. Это был век дефицита продуктов. Поэтому нашему человеку хочется есть много и недорого. „Все включено“ похоже на привычную советскую столовую. Ресторанов в СССР было мало, поэтому нет ресторанной культуры, она только сейчас начинает складываться», — цитирует РИА «Новости» президента Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, который выступил на российско-турецких днях в Бодруме.

Еще одна причина заключается в плохом знании иностранных языков. По словам Бухарова, туристы не могут разобраться, что написано в меню, а при системе all inclusive они все видят перед собой.

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Он добавил, что туристы всегда должны хорошо есть, а солнце и яхты — это хорошо, но все не ограничивается этим. Поэтому даже не в сезон можно привлекать туристов, устраивая, к примеру, гастрономические фестивали. Это дает возможность приобщиться к местной культуре.

Российско-турецкие дни проходят в Бодруме с 26 по 28 сентября.