Мир 04 января 2023, 22:01 Китай уличили в подтасовке статистики о зараженных коронавирусом Представитель ВОЗ Райан усомнился в достоверности статистики Китая о ковиде

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Представленные властями Китая данные свидетельствуют о том, что в стране не выявили нового штамма коронавируса, а общее число умерших из-за новой вспышки инфекции сильно занижено. Как сообщило агентство Reuters, с таким заявлением выступил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Он подчеркнул, что считает представленную статистику из Китая неполной.

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«Текущие цифры показывают, что власти Китая недооценивают истинное воздействие болезни с точки зрения госпитализации, работы отделений интенсивной терапии и особенно смертности», — заявил Райан.

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Это заявление поддержал генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Он подчеркнул, что организация продолжает запрашивать у Китая полные и регулярные данные о госпитализации и смертях.

«Мы обеспокоены рисками для жизни китайских граждан и вновь подчеркиваем важность вакцинации, в том числе бустерными дозами, для сокращения количества заражений, тяжелых случаев и смерти», — заявил глава ВОЗ.

Агентство Bloomberg со ссылкой на закрытый протокол Национальной комиссии здравоохранения КНР сообщило, что суточный й прирост новых зараженных коронавирусом в конце декабря составил почти 37 миллионов. Этот показатель сделал новую вспышку крупнейшей за все время пандемии.

Как сообщило «Федерал Пресс», по официальным данным китайских властей, от коронавируса за последние недели умерли около 12 человек. Но реальные цифры значительно выше. По данным СМИ, речь идет о ежедневном летальном исходе девяти тысяч пациентов.