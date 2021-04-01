Кипр начнет принимать всех пассажиров из России

Кипр начинает принимать все категории пассажиров из России, в том числе и туристов. Приезжающим необходимо будет сдать два теста на коронавирус, чтобы избежать карантина на острове.

Прибывающим на Кипр россиянам надо пройти ПЦР-тест не ранее, чем за 72 часа до вылета, и получить сертификат на английском языке (кроме детей до 12 лет). Также у прибывающих должна быть провиза для въезда, уточнил ТАСС. Кроме того, в течение 24 часов до вылета они должны заполнить анкету на сайте. В нее необходимо загрузить результаты тестирования.

По прибытии в страну россиянам нужно будет снова пройти тестирование, причем оно платное. Стоимость теста пассажиры оплачивают сами, сообщило посольство России в Никосии. Так, в аэропорту Ларнаки тестирование стоит 30 евро, и в аэропорту Пафоса — 32 евро.

Медицинские власти острова, как ожидается, сообщат пассажирам о результаты этого теста с помощью SMS-сообщения. Оно должно будет поступить в течение трех часов после того, как прибывшие покинут аэропорт.

Дефицит авиаперевозок в ОАЭ привел к подорожанию билетов. Сейчас все может измениться в лучшую сторону: появились предпосылки, которые собьют цены. На заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом разрешили увеличить количества рейсов из ОАЭ на взаимной основе из международных аэропортов России. В апреле в Эмираты начнут летать самолеты компании Flydubai из Ростова-на-Дону, Минеральных Вод, Казани, Самары, Екатеринбурга и Махачкалы.