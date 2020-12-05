Каждый пятый россиянин открыл для себя отдых в России в 2020 году

Сервис «Туту.ру» провел исследование и выяснил, что россиянам понравилось в этом году отдыхать внутри страны. Каждый пятый опрошенный решил для себя, что отечественный отдых не так уж и плох.

Всего специалисты опросили 1139 человек, сообщает РИА «Новости». Из них 28% во время путешествий по стране открыли для себя новые места. Данные исследования свидетельствуют о том, что 21% респондентов пришли в восторг от природных красот и поняли, что отдыхать на родине можно.

Еще 19% сообщили, что в этом году цены на билеты были ниже, чем в прошлом. И только 8% отметили, что в 2020 году качество сервиса улучшилось. Помимо этого, 3% признались, что обнаружили астрономические точки на карте страны, заслуживающие внимания туристов.

В октябре правительство продлило программу кешбэка за туры по России до 10 января 2021 года. В программе могут участвовать отели и туроператоры и туристические агрегаторы. Сейчас туристы могут вернуть до 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Всего правительство выделило на частичную компенсацию стоимости путевок 15 миллиардов рублей.