Карта или наличные? Россиянам рассказали, что выгоднее использовать в Турции

Российские туристы могут использовать карту «Мир» почти на всей территории Турции. Обменный курс в национальной системе выгодней, чем при использовании наличных, рассказал «360» президент Союза турагентств России Сергей Голов.

Он подтвердил, что «Мир» принимают практически на всей территории Турции. Россияне могут оплачивать с ее помощью свои покупки, так как настроена конвертация рубля в лиру.

«Курс достаточно выгодный получается, даже чем если бы наличные доллары покупались здесь, в России», — предупредил он.

Почти все отели Турции начали принимать карту российской национальной платежной системы, сообщили в Ростуризме. Однако туристам все-таки посоветовали иметь при себе наличные. До конца года «Мир» можно будет использовать во всех популярных курортных странах.