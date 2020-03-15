Как вернуть деньги за путевку в коронавирусную страну? Советы жителям Подмосковья

Комитет по туризму Подмосковья рассказал, что делать с приобретенными путевками в страны, где нашли коронавирус. Если туристу в выбранной стране угрожает опасность, он может расторгнуть договор.

«Если вы купили путевку в страну, где в настоящее время неблагоприятная эпидемиологическая ситуация и туроператор отказывается переносить тур или возвращать деньги, вам нужно в письменной форме составить обращение туроператору с требованием о расторжении договора», — рассказали в Комитете по туризму. Сообщение процитировало РИА «Новости».

Чиновники объяснили, что если в стране, куда отправляется путешественник, его жизни и здоровью угрожает опасность, то он вправе расторгнуть договор. Также турист может обратиться на сайт Роспотребнадзора и на горячую линию ассоциации «Турпомощь».

Ситуация с коронавирусом в целом в Подмосковье не вызывает тревоги, заявили ранее в правительстве Московской области. Особенно важно соблюдать карантин, заявила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

«У нас достаточное количество инфекционных коек — более двух тысяч, 632 изолированных инфекционных бокса, в которых около тысячи коек. Составлен план по организации дополнительных мест лечения в случае необходимости. Запас медикаментов в стационарах достаточный», — заверила чиновница.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввел усиленные меры для борьбы с распространением коронавируса. Родители могут самостоятельно решать, отправлять ребенка в детский сад или школу или оставить дома.