Ситуация с новым типом коронавируса во всей России и в частности в Московской области благоприятная, однако нужно продолжать меры против его распространения. Особенно важно соблюдать карантин, уверена министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Министр рассказала «360», что в России коронавирусом заболели не так много людей — во многом благодаря своевременному решению федерального и оперативного штаба. Они ограничили въезд на территорию страны граждан из Китая, Ирана и Южной Кореи.

«Благодаря слаженной работе Роспотребнадзора Московской области и в первую очередь наших медиков в аэропорту Шереметьево терминала F, в настоящее время массового распространения инфекции нет. При этом мы понимаем всю необходимость приложить усилия для его предотвращения», — отметила она.

Светлана Стригункова рассказала, что на сегодня в Подмосковье зафиксировали пять подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Все заболевшие прилетели из-за границы — из Италии, Австрии и Франции. Диагноз каждого из пяти пациентов подтвержден лабораторно, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. Сейчас все больные новым типом инфекции находятся в изолированных боксах в инфекционной больнице.

Также у нас 10 человек с подозрением на диагноз. Они тоже прибыли из стран зарубежья: Франции, Италии, Австрии и Ирана. В ближайшие дни появится информация о наличии или отсутствии у них заболевания. Все они также госпитализированы в изоляционные боксы инфекционной больницу, состояние у всех пациентов удовлетворительное, температура в норме Светлана Стригункова.

Министр здравоохранения рассказала, что некоторые россияне обязательно должны сдать анализы на коронавирус. В первую очередь это должны сделать те люди, кто недавно приехал из стран с неблагоприятной ситуацией и заметил у себя признаки вирусной инфекции: кашель, насморк и температуру. Во вторую очередь — люди, которые контактировали с первой категорией граждан или с теми, кто заболел. Стригункова рассказала, что анализ на коронавирус делают высококвалифицированные специалисты в лабораториях федеральных центров Роспотребнадзора. Она подчеркнула, что тем, кто прилетел из-за границы и заболел, следует немедленно вызвать врача на дом, который возьмет необходимый анализ.

Министр здравоохранения заверила, что больницы Московской области готовы к приему пациентов, если коронавирус все же распространится.

«У нас достаточное количество инфекционных коек — более двух тысяч, 632 изолированных инфекционных бокса, в которых около тысячи коек. Составлен план по организации дополнительных мест лечения в случае необходимости. Запас медикаментов в стационарах достаточный. Кроме того, создан запас препаратов в Мособлмедсервисе», — пояснила она.

Стригункова подчеркнула, что не допустить распространения заболевания поможет режим самоизоляции. Его нужно соблюдать тем, кто прибыл из-за рубежа, особенно из стран с неблагоприятной ситуацией: Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Испании и Германии. Кроме того, карантин стоит соблюдать тем людям, кто общался или проживает вместе с недавно вернувшимися из стран, где зафиксировали случаи коронавируса.

Срок самоизоляции — 14 дней, и здесь я надеюсь на сознательность жителей Московской области Светлана Стригункова.

Она отметила, что жители Подмосковья могут не переживать из-за пропуска работы: больничные листы им оплатят в установленном порядке. Именно поэтому власти региона обязали работодателей на территории Московской области не допускать на рабочие места сотрудников, которым необходимо соблюдать режим самоизоляции. Домой будут отправлять и тех, у кого есть признаки любой вирусной инфекции. Это правило распространяется на всех сотрудников — даже на тех, кто в последние 14 дней не покидал пределов России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввел усиленные меры для борьбы с распространением коронавируса в регионе. Теперь родители могут самостоятельно решать, отправлять ребенка в детский сад или школу или оставить дома. Но это не значит, что у детей начнутся незапланированные каникулы — образовательный процесс продолжится в полном объеме.

Узнать полную и актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в Московской области можно в Telegram-канале оперативного штаба региона.