Японский турист назвал Россию «Wi-Fi-раем»

Цены на сотовую связь и интернет в России впечатлили японского туриста. Также его поразила распространенность и доступность бесплатного Wi-Fi.

На интернет-портале Yahoo News Japan турист из Японии поделился своими наблюдениями.

«Знаете ли вы, что цены на телекоммуникации в России невероятно низкие по сравнению с остальным миром? Они не превышают четверть от средней стоимости связи в Европе», — привело РИА «Новости» слова японца.

Качество услуг российских интернет-провайдеров также приятно удивило иностранца. По его словам, Россию от Японии выгодно отличает, к примеру, моментальное изменение тарифного плана.

Мобильным интернетом в России, по наблюдениям японца, можно практически не пользоваться. Бесплатный Wi-Fi есть в торговых центрах, ресторанах и в общественном транспорте.

Также его можно легко подключить дома. У потребителя, как отметил автор, широкий выбор из большого числа провайдеров. Японец назвал Россию «Wi-Fi-раем».

Гражданин Соединенных штатов, разочаровавшийся в своей стране, решил переехать на постоянное место жительства в Россию. Мужчина признался, что был недоволен местным менталитетом. В России, на его взгляд, все делается открыто. В Америке, напротив, «люди пускают в глаза пыль». Также гражданин США добавил, что любит холодный «русский климат» и мечтает обосноваться в Якутии и учиться там в университете.