Гражданин США рассказал, почему решился на переезд в Россию

Гражданин Соединенных штатов, разочаровавшийся в своей стране, решил переехать на постоянное место жительства в Россию. О том, какие плюсы он нашел в жизни здесь, мужчина написал на форуме Reddit.

Мужчина сравнил американскую политику с футболом, а также признался, что был недоволен местным менталитетом. В России, на его взгляд, все делается открыто. В Америке, напротив, «люди пускают в глаза пыль», приводит слова американца ИА Nation News.

Также гражданин США добавил, что любит холодный «русский климат» и мечтает обосноваться в Якутии и учиться там в университете.

«Я запросто смогу устроиться в России профессионально, и меня это особо не волнует. Пока есть крыша над головой, меня все устраивает», — написал он.

Пользователи форума отреагировали на откровения американца и решили поддержать советами. Вот что написали некоторые россияне: «Вообще, дерзай. Университеты в России хорошие, хоть и немного старомодные. Сперва походишь на русский для иностранцев, а потом продолжишь учебу», «В Якутске очень холодно, но город замечательный!», «Валяй! Я переехал сюда с Гавайев, и мне нравится».