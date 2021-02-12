Ямал задумался привлечь туристов

Арктический туризм наберет популярность в 2021 году. Так считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Мая Ломидзе, сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

Во время пандемии коронавируса многие любимые направления закрылись. Поэтому путешественники обратили внимание на те, которые ранее считались экзотическими с точки зрения туристического рынка. Среди них и Ямал.

Наступивший год принесет новые перспективы для арктического туризма. При этом Ямал не должен превращаться в туристический центр, считает Ломидзе. Для экотуризма не нужны миллионные потоки отдыхающих. Однако продвигать возможности региона все же следует активнее.

«Ямал воспринимается как регион, который расположен очень далеко от основных направлений, от городов-миллионников», — отметила директор ассоциации.

Важно рассказывать путешественникам, что им предстоит не восьмичасовой перелет, а всего 2,5 часа из двух столиц. В регионе построены комфортные отели, об этом многие туристы не знают.

А пока отдыхающие заполнили пляжи Сочи на фоне аномального тепла. В городе-курорте уже 22 прибрежных зоны получили официальный статус «зимний пляж».