Отдыхающие заполнили пляжи Сочи на фоне аномального тепла

Сочинские пляжи на фоне аномально теплой погоды в феврале заполнили отдыхающие. На курорте создали условия для комфортного отдыха у моря в любое время года, рассказала президент ассоциации пляжей Сочи Елена Доронина.

В Сочи уже 22 территории у моря получили официальный статус «зимний пляж», сообщила Доронина. Всего в Сочи около 200 пляжей, на которых сейчас отдыхает много людей. В дальнейшем пляжи адаптируют и для маломобильных граждан.

Альтернативные виды отдыха в межсезонье подготовили сразу после того, как синоптики сообщили о теплой погоде. Доронина отметила, что многие начали подолгу проводить время на пляжах.

«Мы создали на пляжах условия для комфортного отдыха у моря осенью, зимой и весной. Установили скамейки, кресла, диванчики, пуфики, качели, различные аттракционы, предусмотрели музыкальное сопровождение, возможность выпить чай или кофе», — рассказала «Интерфаксу» глава ассоциации пляжей.

Сочи ранее вошел в список самых популярных российских направлений на День всех влюбленных. Помимо курортного города, в преддверии 14 февраля среди планирующих романтические поездки также оказались популярны Москва, Санкт-Петербург и Казань, писала «Газета.ru».