Израиль откроет границу для вакцинированных туристов с 23 мая

Прошедшие вакцинацию иностранные туристы смогут приехать в Израиль начиная с 23 мая. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на совместное заявление Минздрава и Министерства туризма страны.

На первом этапе въехать в Израиль можно только в общей группе. Так властям страны удастся лучше контролировать иностранцев.

Перед посадкой в самолет путешественники должны сдать тест ПЦР на коронавирус, а также пройти дополнительные исследования в аэропорту имени Бен-Гуриона. Дополнительный осмотр должен подтвердить, что у туриста есть иммунитет после прививки или перенесенного заболевания.

Министр туризма Израиля Орит Фаркаш Хакоэн заявил, что намерен добиваться полного восстановления въездного туризма в страну. Он отметил, что окажет большую помощь экономике.

В конце февраля власти Израиля остановили международные пассажирские авиаперевозки с рядом стран. Восстановление полетов началось 16 марта. Ежедневная квота составляла три тысячи пассажиров в сутки. Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази заявил, что через несколько недель возобновятся полеты между Москвой и Тель-Авивом.