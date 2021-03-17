Израиль раскрыл планы по возобновлению авиасообщения с Россией

Власти Израиля возобновили авиасообщение с миром с 16 марта с квотой три тысячи приезжих в день. В Россию самолеты начнут летать через несколько недель. Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази.

«Я думаю, что через несколько недель мы откроемся. У нас есть рейс, который должен быть открыт между Тель-Авивом и Москвой, и мы надеемся открыть остальные маршруты как можно скорее», — рассказал израильский министр ТАСС.

В конце февраля Израиль приостановил международные пассажирские авиаперевозки, чтобы в страну не попал мутировавший штамм коронавируса. После улучшения эпидемической ситуации полеты снова разрешили, но с ограничениями.

По данным Университета Джона Хопкинса, в Израиле выявили более 820 тысяч случаев ковида. От последствий заражения коронавирусом умер 6051 человек.

Накануне туроператоры назвали страны, которые скоро могут открыть границы с Россией. В этот список попали Кипр, Черногория, Испания, Тунис, Доминикана, Мексика и Оман.