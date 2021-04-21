Италия продлит туристические визы россиян

Власти Италии продлят действие туристический виз, которые истекли в период пандемии коронавируса. Об этом сообщил посол Италии в России Паскуале Терраччано.

В среду, 21 апреля, состоялась выездная сессия Веронского евразийского экономического форума «Инновационные предприятия и технологии Томской области» в Томске.

«Мы сейчас, конечно, приступим к обновлению и продлению туристических виз, которые истекли в период пандемии. А следовательно, мы можем уже сейчас выдавать визы независимо от того, когда можно будет пересекать границу», — передал «Интерфакс» слова посла.

К процедуре продления виз власти планируют приступить в ближайшее время. Весной прошлого года Италия уже продлевала действие туристических виз, срок действия которых закончился в период пандемии.

Накануне стало известно, что российские туристы смогут отправиться на отдых в Италию уже этим летом. Полеты могут возобновиться в июне. Из-за пандемии границы с Италией были закрыты. Тем не менее точная дата открытия пока не сообщается.