Италия пообещала возобновить прием российских туристов летом

Российские туристы смогут отправиться на отдых в Италию этим летом. Полеты могут возобновиться уже в июне.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на посла Италии в Москве Паскуале Терраччано.

«Я подтверждаю, что такая возможность уже принимается во внимание. Я считаю, что это наверняка произойдет этим летом. Не могу обещать, что это будет именно 2 июня. Но, несомненно, этим летом все-таки туристический поток будет возобновлен», — сообщил дипломат.

Границы Италии были закрыты для российских туристов из-за пандемии коронавируса.

Ранее россияне перечислили страны, по которым особенно соскучились за время мирового карантина. Большинство респондентов — около 21% — хотят побывать в Италии.

Ранее из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Турции Россия приняла решение ограничить с ней авиасообщение до 1 июня. В этот период в Турцию планировали полететь на отдых около полумиллиона россиян. Они забронировали путевки на 32 миллиарда рублей.