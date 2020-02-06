Названа предварительная причина крушения самолета в Стамбуле

Погодные условия рассматривают как основную причину крушения самолета в Стамбуле. Вечером 5 февраля в районе аэропорта имени Сабихи Гекчен был сильный ветер и лил дождь. Об этом заявил губернатор города Али Ерликая.

«Из-за плохой погоды самолет не смог удержаться на взлетно-посадочной полосе», — сказал губернатор. Его процитировала газета Milliyet.

Еще в среду утром турецкие метеорологи предупреждали жителей и туристов Стамбула о надвигающемся урагане. Главное управление метеорологии Турции заявило, что скорость ветра может достигнуть 100 километров в час. Об этом написало РИА «Новости». По данным портала «Туристер», вечером в среду в Стамбуле шел дождь, а порывы ветра достигали 10 метров в секунду. Газета Hurriyet отметила, что диспетчер перед аварией говорил экипажу о сильном ветре.

Ерликай рассказал, что лайнер после аварийной посадки пробил ограждение аэропорта и упал с 30-метровой высоты в овраг. Там он развалился на части и загорелся.

Всего на борту самолета Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus Airlines находились 183 человека. Среди них шесть членов экипажа. Три человека погибли, остальные пострадали. Лайнер прилетел из Измира. Россиян на борту не было.

Такая же модель самолета — Boeing 737-800 — 8 января потерпела крушение в Иране. Лайнер «Международных авиалиний Украины» сбили иранские военные. На борту находились 176 человек. Все они погибли.

В последние годы самолеты Boeing часто упоминают в новостях из-за авиакатастроф. В октябре 2018 года трагедия произошла с Boeing 737 MAX в Индонезии, а в марте 2019-го этот же самолет разбился в Эфиопии. После случившегося производство данной модели приостановили. Специалисты должны заменить программное обеспечение лайнера, и только потом полеты Boeing 737 MAX могут возобновить. Предположительно, это произойдет летом 2020 года.