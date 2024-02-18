Путешествия 18 февраля 2024, 15:03 «Интурист» пригрозил отелю Шри-Ланки разорвать контракт из-за сотрудника-онаниста «Интурист» примет меры к отелю Шри-Ланки из-за поведения сотрудника-онаниста Unsplash

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Российский туроператор «Интурист» объявил о пересмотре дальнейшей работы с отелем Rainbow Surf Beach Hotel на Шри-Ланке, где сотрудник ворвался в номер российских туристов и начал мастурбировать. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщило РИА «Новости».

Поселившиеся в одном номере отеля Шри-Ланки три российские туристки пожаловались на проникшего в комнату сотрудника отеля, который занимался мастурбацией у них на глазах и пытался к ним прикасаться. Они подчеркнули, то это продолжалось не один день, но руководство гостиницы не реагировало.

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Посольство России на Шри-Ланке в своем Telegram-канале уточнило, что за пострадавших девушек вступился россиянин, живущий на острове по постоянной визе. Дело закончилось дракой с сотрудником отеля, допустившим непристойное поведение.

Дипломаты добавили, что это не первая подобная жалоба на сотрудников отеля. Для того чтобы решить вопрос в соответствии с законодательством, консульский отдел принял все меры.

В дипмиссии подчеркнули, что в связи с участившимися неприятными ситуациями с россиянами они призывают всех рассмотреть возможность возвращения на родину.

Пресс-секретарь посольства России в Шри-Ланке и на Мальдивах Герман Федоров в комментарии РИА «Новости» добавил, что, по последней информации, устроившие драку россиянин и сотрудник отеля заключили между собой мировое соглашение.

Пострадавшие девушки улетели в Россию, не передав заявление в полицию. Но после предания истории огласке посольство обратилось в Министерство иностранных дел Шри-Ланки, призвав обратить внимание на неподобающее поведение по отношению к гостям. В результате полиция начала расследование.