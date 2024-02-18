Мир 18 февраля 2024, 12:00 Сотрудник отеля на Шри-Ланке забрался в номер к россиянам и занялся мастурбацией На Шри-Ланке местный житель мастурбировал в номере отеля с россиянами Unsplash

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На Шри-Ланке российские туристы столкнулись с непристойным поведением одного из сотрудников местного отеля, сообщил Telegram-канал «Подъем». После случившегося посольство России посоветовало соотечественникам покинуть страну.

По данным источника канала, в номер к россиянкам ворвался сотрудник гостиницы и начал мастурбировать у них на виду. Руководству отеля женщины рассказали, что позже неизвестный улегся между ними на кровать.

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«Он ворвался в наш номер, трогал голую подругу и мастурбировал. Это нормально в нашем отеле? Это нормально в вашей стране?» — задала вопросы россиянка представителю отеля.

В ответ на претензии один из руководителей отеля принес свои извинения, однако россиянок такой ответ не устроил и они попросили вызвать полицию.

Дипломатическое представительство России на Шри-Ланке 18 февраля призвало сограждан покинуть островное государство в связи с непристойным поведением работников отеля. В дипмиссии отметили, что это случай — далеко не первый.