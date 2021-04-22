Иностранцы рассказали, чем их поразила Россия

Иностранцы перечислили факты о России, в которые они верили до тех пор, пока не побывали в этой стране. О своем стереотипном мышлении они рассказали, отвечая на вопросы опроса для Quora.com.

Рахул Шривастава признался, что никогда бы не поверил, что в Москве ночью достаточно светло. Он назвал столицу одним из самых ярких городов в мире.

Другой зарубежный житель Шьямакши Гхош раньше думал, что российские полицейские не умеют улыбаться.

«Но у нас был совсем другой опыт. Полицейские, которых мы видели, встретили нас с улыбкой. Мы спросили, можно ли их сфотографировать. И они согласились, а потом долго краснели от удовольствия», — рассказал мужчина.

Майк Дэн был поражен, что из крана сразу же течет горячая вода, не надо ждать по 20-30 минут, когда она нагреется. Кроме того, иностранных путешественников поразила красота российского метрополитена. Мерл Тенни сравнил подземку в РФ с художественными галереями, написало РИА ФАН.

Ранее финская журналистка назвала лучшую черту русских. Ее впечатлила любовь россиян к их культуре.