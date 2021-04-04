Финская журналистка назвала лучшую черту русских

Лауреат финской премии «Журналист года» Анна-Лена Лаурен последние 15 лет живет в России. В беседе с изданием Goteborgs-Posten она рассказала о своем видении россиян.

Лаурен в совершенстве владеет русским языком и постоянно живет в Санкт-Петербурге Ее дочка ходит в финскую школу. При этом сама журналистка отметила, что старается не слишком погружаться чужую среду, чтобы сохранить объективный взгляд на вещи.

«Для меня важно сохранить чуткость, чтобы реагировать на неправильные вещи», — пояснила она.

По словам журналистки россияне изо-всех сил стараются не обращать внимания на коррупционные скандалы. Когда она поднимала этот вопрос, то многие просто отмахивались со словами, что такое происходит во всех странах.

При этом журналистку впечатлила любовь россиян к их культуре. Она отметила, что многие читают классическую литературу и запросто могут декламировать стихи русских поэтов.

«Самое интересное в России — сидеть за столом с русскими, пить вино и разговаривать. Это никогда не бывает скучно», — заявила она.

Журналистка пояснила, что о погоде русские не говорят. Обычно в таких беседах поднимаются серьезные философские вопросы о смерти, любви и жизни.

По ее словам, в Санкт-Петербурге она чувствует себя прекрасно. За время работы она завела много друзей. Вместе с дочерью в большой компании она любит выезжать кататься на лыжах.