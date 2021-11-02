Иностранные туристы стали испытывать проблемы из-за российских QR-кодов

Взаимное признание вакцин между Россией и Западом пока только в стадии рассмотрения и обсуждения. Больше всего это бьет по туристической отрасли. Зарубежные туроператоры стали массово переносить туры в Россию из-за того, что сейчас многие заведения здесь можно посетить только по QR-коду, а после иностранных прививок они в стране не действуют.

Сообщение об этом появилось на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). «В России не действует QR-код, полученный за иностранную прививку. Поэтому на данный момент и, по имеющейся информации, после окончания нерабочих дней туристам будет недоступно посещение музеев, театров, так как для этого нужны QR-коды», — заявила гендиректор компании «Тари Тур» Марина Левченко.

Эксперты отмечают, что могут быть проблемы даже просто с заселением в отель — никто не может гарантированно подтвердить, что при заезде не потребуют QR-код именно российского образца. Пока в стране не приведены к единому знаменателю регламенты для иностранцев с QR-кодами после прививок зарубежными препаратами.

Тем временем, ВОЗ все чаще заявляет о том, что признание отечественных вакцин уже не за горами. Там заявили, что диалог находится на финишной прямой. Регистрация «Спутника V» может произойти уже в самое ближайшее время.