Создатели вакцины от коронавируса «Спутник V» полностью выстроили диалог со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поэтому признание препарата уже не за горами. Об этом заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин.

«Сейчас мы уже фактически находимся на финишной прямой, диалог построен — понятно, что нужно подготовить для того, чтобы в ближайшее время ВОЗ зарегистрировала вакцину. Я думаю, в ближайшее время мы получим регистрацию ВОЗ», — приводит ТАСС слова Гущина в прямом эфире в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе».

Ученый подчеркнул, что почти 70 стран уже признали первую в мире вакцину от коронавируса, поэтому регистрация «Спутника V» со стороны ВОЗ будет иметь значение только для путешественников.

Ранее старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что для признания вакцины до конца 2021 года необходимо оперативно подписать ряд документов и продолжить ее оценку.