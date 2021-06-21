«Аэрофлот» анонсировал увеличение числа рейсов в Болгарию и Грецию

Пассажиры «Аэрофлота» с 1 июля смогут чаще летать в Грецию и Болгарию. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу перевозчика, начиная со второго летнего месяца количество рейсов в Софию и Бургас увеличится до четырех в неделю.

Кроме того, «Аэрофлот» планирует совершать семь рейсов в неделю в Афины, а также начнет отправлять по пять самолетов в неделю в Салоники и Ираклион из Москвы.

Также из российской столицы начнут летать по четыре рейса на Родос и Корфу, два рейса в Араксос и Закинтос.

Попасть в Салоники также смогут пассажиры из Ростова-на-Дону, Минеральных вод и Самары. «Аэрофлот» запустит по два рейса в неделю между этими городами. По одному рейсу в неделю будут выполнять самолеты по маршрутам «Краснодар — Салоники» и «Казань — Салоники».

Оперативный штаб объявил о возобновлении авиасообщения с рядом стран с 28 июня. В их числе оказалась Болгария. Кроме того, чиновники разрешили увеличить количество рейсов со странами, с которыми авиасообщение уже открыли ранее.