Список самых популярных городов для путешествий «дикарем»

В прошлом году в топ десять самых популярных зарубежных направлений среди россиян вошли Стамбул, Барселона, Прага, Бангкок, Париж, Милан, Анталья, Рим, Тиват и Тель-Авив.

Эксперты туристического сервиса Skyscanner составили список туристических трендов 2020 года, используя динамику заинтересованности к тем направлениям, которые были актуальны в 2019 году.

По их прогнозу, в 2020 году город Нячанг во Вьетнаме, окажется в списке самых востребованных городов для отдыха наших соотечественников.

В прошлом году востребованность на перелеты по данному направлению выросла в четыре раза. Эксперты также сообщили, что среди направлений у путешественников станут востребованы Бордо (Франция), популярность которого выросла в три раза, Кальяри (Италия) и Рио-де-Жанейро (Бразилия) — их популярность увеличилась за 2019 год в два раза.

Помимо этого, в числе модных направлений 2020 будут Карловы Вары, Денпасар, Белград, Рейкьявик и Алматы.

Ну, а если денег на дальние путешествия нет, «360» недавно предлагал интересные места, которые можно посетить в Подмосковье.