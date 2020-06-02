Глава «Уральских авиалиний» рассказал, когда откроют международные полеты

Начнут полеты, по его мнению, со стран СНГ.

«Может быть, [разрешат полеты] в Грузию. В августе–сентябре, возможно, откроют международные полеты. Тоже поэтапно, но надо с чего-то начинать», — сказал Скуратов.

По его словам, в целом количество авиаперевозок по итогам года сократится наполовину по сравнению с 2019-м — если в прошлом году компания перевезла 128 миллионов пассажиров, то в 2020-м будет примерно 60-70 миллионов.

При этом авиаперевозчик не намерен снижать цены и летать в убыток. Стоимость на большинство направлений останется прежней.

Ранее эксперты предположили, что авиабилеты могут даже подорожать в два раза. Связано это с тем, что компаниям не разрешат продавать все места на борт из-за необходимой социальной дистанции между пассажирами.

Пассажирские перевозки между странами в России прекратились 27 марта. Исключения составляли вывозные рейсы с туристами.