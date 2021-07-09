Глава АТОР назвал условия посещения Египта россиянами

Для посещения Египта россиянам потребуется ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, рассказал «360» глава Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Еще один важнейший документ — медицинская страховка, которая включает лечение от ковида.

«Открытие нового направления в Хургаду и Шарм-эль-Шейх туристы ждали больше пяти лет. Теперь мы ждем решение оперативного штаба по квотам и количеству рейсов и типам перевозки», — отметил Горин.

Он уточнил, что для посещения Египта туристам потребуется ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прилета, или сертификат о вакцинации «Спутником V». При пересечении границы в аэропорту Хургады нужно будет оплатить визовый сбор в размере 25 долларов. В Шарм-эль-Шейхе его платить не нужно.

«И, конечно, нужна медицинская страховка, которая включает лечение от ковида, даже если человек болел. Это важнейший документ», — подчеркнул глава АТОР.

Горин отметил, что открытие Египта не нанесет еще больший урон курортам Краснодарского края. Туристы отказываются от этого направления из-за введенных ограничений. В июле, по данным туроператоров, были отменены 30% туров, 50% поездок уже отменили на август.

По его мнению, открытие новых направлений дает возможность разгрузки части курортов, но это не значит, что все сразу бросятся лететь за границу.

«Кто хотел поехать в Египет — поедет в Египет, кто хотел в Турцию — поедет в Турцию, и так далее», — заключил Горин.

Ранее советник египетского посольства в России Ахмад Абд-Элмуиз сообщил, что российским туристам можно получить визу прямо в аэропорту прибытия.