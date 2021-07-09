Названы способы получения визы в Египет для российских туристов

Российские туристы, которые летят на отдых в Египет, смогут получить визу прямо в аэропорту прибытия. Об этом рассказал советник египетского посольства в России Ахмад Абд-Элмуиз.

Помимо этого, путешественники смогут получить визу, обратившись посольство и консульство Египта. В этом случае, по словам Абд-Элмуиза, им нужно будет заранее записаться на прием на сайте посольства, сообщило РИА «Новости».

«Мы работаем регулярно и готовы предоставить любое количество виз», — подчеркнул он.

Указ об отмене приостановки чартерных полетов в Египет был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 8 июля. Этот документ отменил действие указа от 2015 года, который запрещал воздушные перевозки россиян на территорию Египта. Также были отменены положения указа от 2018 года, допускающего только регулярное авиасообщение с Египтом. Помимо этого, президент отменил рекомендацию туроператорам не продавать путевки на египетские курорты.

В Ассоциации туроператоров России полагают, что после возобновления авиасообщения с Египтом цены на курортах этой страны не изменятся. Неделя в трехзвездочном отеле будет стоить от 300 до 500 долларов.