    11 февраля 2020, 10:07

    Фрегат «Паллада» в рамках кругосветки вышел в Атлантический океан

    Ольга Ситникова

    Сейчас российский парусник «Паллада» находится в кругосветной экспедиции. Фрегат уже пересек меридиан мыса Горн и вышел из Тихого океана в Атлантический. Об этом сообщил сайт со ссылкой на Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет.

    По информации ИА Nation News, сотрудники вуза уточнили, что фрегат шел под парусами только с помощью волн и ветра. Капитан пожертвовал традиционной утренней малой приборкой на борту ради фотосессии на фоне мыса Горн.

    Предполагается, что сегодня 11 февраля судно придет в порт Ушуайя

    Ранее перед выходом в кругосветное путешествие парусный фрегат «Паллада» прошел ходовые испытания.