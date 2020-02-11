Фрегат «Паллада» в рамках кругосветки вышел в Атлантический океан

По информации ИА Nation News, сотрудники вуза уточнили, что фрегат шел под парусами только с помощью волн и ветра. Капитан пожертвовал традиционной утренней малой приборкой на борту ради фотосессии на фоне мыса Горн.

Предполагается, что сегодня 11 февраля судно придет в порт Ушуайя

Ранее перед выходом в кругосветное путешествие парусный фрегат «Паллада» прошел ходовые испытания.