Фрегат «Паллада» прошел испытания перед кругосветным путешествием
Парусный фрегат «Паллада» завершил ходовые испытания перед выходом в кругосветное путешествие, сообщила газета «Взгляд» со ссылкой на медиацентр кругосветного плавания парусников Росрыболовства.
В медиацентре рассказали, что ходовые испытания проходили в акватории Амурского залива, «во время выхода в море проверен ряд корабельных систем жизнеобеспечения, радиотехническое вооружение парусника, в том числе навигационные комплексы, системы связи, спасательные средства, системы живучести, вентиляции и кондиционирования».
Судно «Паллада» построили в Гданьске по заказу Министерства рыбного хозяйства в 1989 году. Оно предназначено для прохождения практики курсантами морских учебных заведений, для представительских целей и для участия в международных регатах и фестивалях.
Позже в 1997 году фрегат передали Дальневосточному государственному техническому рыбохозяйственному университету.