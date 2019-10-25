Фрегат «Паллада» прошел испытания перед кругосветным путешествием

В медиацентре рассказали, что ходовые испытания проходили в акватории Амурского залива, «во время выхода в море проверен ряд корабельных систем жизнеобеспечения, радиотехническое вооружение парусника, в том числе навигационные комплексы, системы связи, спасательные средства, системы живучести, вентиляции и кондиционирования».

Судно «Паллада» построили в Гданьске по заказу Министерства рыбного хозяйства в 1989 году. Оно предназначено для прохождения практики курсантами морских учебных заведений, для представительских целей и для участия в международных регатах и фестивалях.

Позже в 1997 году фрегат передали Дальневосточному государственному техническому рыбохозяйственному университету.