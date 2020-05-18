Forbes назвал пять недооцененных российских городов

Некоторые российские города до сих пор остаются в тени Москвы и Санкт-Петербурга. Туристы так и не оценили их по достоинству. В Forbes считают, что их нужно посетить, как только выдастся возможность.

Первое место в опубликованном материале досталось Екатеринбургу, который назвали «третьей столицей России». Автор статьи указал на богатое культурное наследие города и охарактеризовал его как «окно в Азию». Одно из самых значительных исторических мест здесь — Храм-на-Крови.

Мурманск с его удачным географическим положением и северным сиянием занял второе место в подборке. На третьем оказалась Элиста и ее буддистские храмы.

В пятерку недооцененных городов включили Псков как идеальное место для любителей древнерусской истории и Хабаровск с его уникальной кулинарной культурой.

Автор материала напомнил, что из-за ситуации с коронавирусом в мире все поездки стоит отложить до того момента, когда пандемия сойдет на нет.

Во всем мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, подтверждено уже свыше 4,7 миллиона случаев COVID-19. Скончались более 315 тысячи человек.