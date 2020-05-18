Коронавирус в России и мире. Главное на 18 мая

В России

Западные СМИ подозревают, что данные в России занижаются. Это при том, что число ежедневных исследований на 2019-nCoV в только Москве достигло 50 тысяч. В свою очередь, вице-премьер России Татьяна Голикова объяснила, почему не выгодно занижать данные. У больниц высокие тарифы на лечение зараженных коронавирусом, больше, чем тарифы по отдельным сердечно-сосудистым заболеваниям. Поэтому больница из экономических соображений сочтет указать смерть от вируса более выгодной.

Все российские вузы приняли решение экзаменовать выпускников в этом году в дистанционно. Если предмет не дает возможности проверить знания онлайн, то аттестацию перенесут на осень. Кстати, выпускные тоже пройдут дистанционно.

Любой житель столицы сможет в ближайшие время бесплатно пройти тест на иммунитет к 2019-nCoV. Также глава Анна Попова напомнила, что даже летом необходимо будет следить за гигиеной и носить маску с перчатками. Кстати, The Guardian объяснил, почему некоторые особо мужественные могут не носить маски.

В мире

Во всем мире ситуация с вирусом тоже постепенно стабилизируется.17 мая из Сербии вернулись четыре самолета с российскими военными. Тем не менее, некоторым странам еще далеко до окончания вспышки.

Ведущий эпидемиолог из Китая Чжун Наньшань рассказал, как власти Уханя скрывали реальные масштабы вспышки COVID-19. По его словам, он все равно понимал, что цифры занижены.

В Бельгии премьер-министр решила навестить больницу «Сен-Пьер» в Брюсселе и поддержать медиков. Однако недовольные провалом бельгийского здравоохранения, врачи решили культурно продемонстрировать свой протест — они выстроились в коридор и повернулись к кортежу спиной.

Китайские ученые предположили, что коронавирус может вызвать воспаление яичек у мужчин, которое приводит к бесплодию. Однако попасть в яичко вирусу не так легко, поэтому бесплодие маловероятно.